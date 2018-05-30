Урагана Мария в Пуэрто-Рико понес жертвы пяти тысяч человек

Об этом сообщается в статье издания New England Journal of Medicine.

Отмечается, что в результате стихийного бедствия погибли 64 человека.

Согласно информации ученых, было исследовано 3299 тыс. домохозяйств. Полученные данные сравнили с официальной статистикой смертности в Пуэрто-Рико с 2016 года.

Так, высокий уровень смертности сохранялся до конца 2017 года, а треть всех зафиксированных смертей связана с задержкой или перебоями медицинского обслуживания в пострадавшем регионе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере и востоке Индии в результате сильного, шторма сопровождаемого ударами молний погибли по меньшей мере 46 человек. Согласно прогнозам погоды, в некоторых частях Уттар-Прадеша будет штормить.