09:31 30.05.2018 | Происшествия | Новости
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Урагана Мария в Пуэрто-Рико понес жертвы пяти тысяч человек

Жертвами урагана Мария, который в сентябре 2017 года обрушился на Пуэрто-Рико, стали 4645 человек. К таким выводам пришли ученые из Гарварда и других научных учреждений.

Урагана Мария в Пуэрто-Рико понес жертвы пяти тысяч человек

Об этом сообщается в статье издания New England Journal of Medicine.

Отмечается, что в результате стихийного бедствия погибли 64 человека.

Согласно информации ученых, было исследовано 3299 тыс. домохозяйств. Полученные данные сравнили с официальной статистикой смертности в Пуэрто-Рико с 2016 года.

Так, высокий уровень смертности сохранялся до конца 2017 года, а треть всех зафиксированных смертей связана с задержкой или перебоями медицинского обслуживания в пострадавшем регионе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере и востоке Индии в результате сильного, шторма сопровождаемого ударами молний погибли по меньшей мере 46 человек. Согласно прогнозам погоды, в некоторых частях Уттар-Прадеша будет штормить.


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