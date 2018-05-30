Урагана Мария в Пуэрто-Рико понес жертвы пяти тысяч человек

Жертвами урагана Мария, который в сентябре 2017 года обрушился на Пуэрто-Рико, стали 4645 человек. К таким выводам пришли ученые из Гарварда и других научных учреждений.
Об этом сообщается в статье издания New England Journal of Medicine.
Отмечается, что в результате стихийного бедствия погибли 64 человека.
Согласно информации ученых, было исследовано 3299 тыс. домохозяйств. Полученные данные сравнили с официальной статистикой смертности в Пуэрто-Рико с 2016 года.
Так, высокий уровень смертности сохранялся до конца 2017 года, а треть всех зафиксированных смертей связана с задержкой или перебоями медицинского обслуживания в пострадавшем регионе.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере и востоке Индии в результате сильного, шторма сопровождаемого ударами молний погибли по меньшей мере 46 человек. Согласно прогнозам погоды, в некоторых частях Уттар-Прадеша будет штормить.