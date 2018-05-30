Под Хмельницким чиновник устроил ДТП, погибли два человека - ФОТО, ВИДЕО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Еще пятеро получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области, около полуночи по Винницкому шоссе на въезде в город 38-летний местный житель за рулем автомобиля Nissan Leaf, не учел дорожной обстановки. В итоге его машина съехала на обочину и врезалась в прицеп автомобиля КамАЗ, который остановился на обочине дороги для ремонта. Управлял грузовиков 39-летний житель Красилова.

От сильного удара двое пассажиров иномарки, жители города Хмельницкий 1985 и 1986 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель Nissan и четверо пассажиров, среди которых 30-летняя женщина и трое детей 2007-2009 годов рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в Хмельницкую областную больницу. При этом один ребенок находится в очень тяжелом состоянии.

Полиция открыла по данному факту уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет и права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

На данный момент установлено, что виновник аварии является должностным лицом городского совета Хмельницкого, которому также принадлежит легковой автомобиль, причастный к ДТП.

При этом на сайт города указано, что за рулем служебного автомобиля Департамента образования и науки NissanLeaf находился руководитель Роман Николаев.

В свою очередь очевидцы сообщают что чиновник, возвращался с празднования и был в нетрезвом состоянии. Грузовик стоял на аварийке - это 100%. У нас есть свидетели, которые это подтверждают, а также то, что авария произошла в черте города, где действует ограничение скорости 50 километров в час, - рассказал председатель Хмельницкого организации ВО Автомайдан Артур Сторожук.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Варшаве на кольцевой развязке попали в дорожно-транспортное происшествие десять украинских студентов, которые ехали в одном легковом автомобиле, возвращаясь под утро с вечеринки на реке Висла. Местная полиция установила, что водитель Mercedes находился в нетрезвом состоянии и не справился с управлением, врезавшись в электроопору, перекрыв движение автомобилей и трамваев.