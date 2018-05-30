10:49 30.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Пламя охватило больницу в Днепре – ФОТО

В ночь на среду, 30 мая, в Днепре произошел пожар в областной клинической больнице им. И. И. Мечникова. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

Пламя охватило больницу в Днепре – ФОТО

Спецслужбами было установлено, что возгорание началось в одной из палат на площади 30 кв. м на седьмом этаже хирургического отделения для больных чернобыльского контингента, там горела мебель.

Также в последствии пожара, были спасена пациентка, которая отравилась продуктами горения. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении. Кроме того, были эвакуированы 92 человека с 6-8 этажей.

Пожарным удалось ликвидировать масштабный пожар. Сейчас причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле пгт Гончаровское в Черниговской области загорелась лесная подстилка. Так, на территории Черниговского военного лесхоза сотрудники пожарных служб работали в течении 38 часов.


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