Пламя охватило больницу в Днепре – ФОТО

В ночь на среду, 30 мая, в Днепре произошел пожар в областной клинической больнице им. И. И. Мечникова. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.
Спецслужбами было установлено, что возгорание началось в одной из палат на площади 30 кв. м на седьмом этаже хирургического отделения для больных чернобыльского контингента, там горела мебель.
Также в последствии пожара, были спасена пациентка, которая отравилась продуктами горения. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении. Кроме того, были эвакуированы 92 человека с 6-8 этажей.
Пожарным удалось ликвидировать масштабный пожар. Сейчас причину пожара устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле пгт Гончаровское в Черниговской области загорелась лесная подстилка. Так, на территории Черниговского военного лесхоза сотрудники пожарных служб работали в течении 38 часов.