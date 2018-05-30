На Прикарпатье застрял турист из Польши

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Как отметили сотрудники ГСЧС, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что Долинском района нуждается в помощи гражданин Республики Польша 1977 г.р. В тот момент на место инцидента была отправлена бригада профессионалов, которые оказали всю необходимую помощь туристу.

Сообщается, что спасатели приняли меры по освобождению его автомобиля, который отбуксировали в безопасное место.

"Туриста доставлены в отель "Елочка" в селе Вышков Долинского района для ночлега", - отметили в ГСЧС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Карпатах спасателям удалось разыскать пропавшую группу туристов. Все пять человек были найдены в поселка Осмолода у подножия горы Укердя. Львовские туристы 1993, 1988, 1994, 1995 и 1989 года рождения на несколько дней потеряли ориентировку в горах и решили спуститься к изначальному населенному пункту, но заблудились и решили подать сигнал бедствия.