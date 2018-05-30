Гройсман и Климкин прокомментировали убийство журналиста Бабченко

Свой комментарий премьер-министр Украины опубликовал в Facebook.

По его словам, российское правительство не простило честности и принципиальности журналиста. Ведь Аркадий был лутшим другом Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии.

Также глава правительства призвал расследовать убийство журналиста и наказать виновных в его смерти.

"Слишком рано говорить, кто за этим стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН.

На заседании украинский министр отметил, что находясь в Украине, журналист продолжал бороться за демократическую Россию, поэтому "Москва всегда рассматривала его в качестве врага".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", первой из версий убийства журналиста Аркадия Бабченко является его профессиональная деятельность. В него выстрелили когда он выходил из квартиры. Правоохранители на данный момент проверяют прилегающую территорию и место преступления.