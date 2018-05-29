18:34 29.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области водитель утонул в собственном автомобиле

В селе Троянов Житомирской области транспортное средство, которое стояло на берегу местного водоема, неожиданно скатилось в воду, в следствие чего погиб мужчина. 

В Житомирской области водитель утонул в собственном автомобиле

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.

По предварительным данным, что несколько человек в машине марки Аudі-100 отправилась на рыбалку приехали несколько человек. Люди покинули салон автомобиля, оставив там одного водителя. Мужчина заснул. 

Как допускают правоохранители, что во сне 50-летний водитель совершал непроизвольные действия, в результате которого транспортное средство начало движение с мест. Мужчина, спящий на водительском сиденье, не заметил этого. В результате инцидента рыбак ушел под воду вместе с автомобилем.

По данному факту начато расследование. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза касательно причин смерти погибшего. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", с первых месяцев этого года на украинских водоемах уже утонуло 102 человека.


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