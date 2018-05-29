17:15 29.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Венгрии полиция задержала водителя автобуса после аварии с участием украинцев

Работники правоохранительных органов Будапешта задержали 52-летнего гражданина Украины, который управлял транспортным средством во время аварии. В следствии дорожно-транспортного происшествия у автобуса с украинцами снесло крышу и пострадало около 30 людей.

В Венгрии полиция задержала водителя автобуса после аварии с участием украинцев

Об этом сообщает mukachevo.net.

В данный момент водитель автобуса взят под стражу местной полиции. В Будапеште также отмечают, что возбуждено уголовное дело по факту ситуации. Вместе с тем, в национальной службе скорой помощи Венгрии заявили, что для жизней пострадавших в ДТП нет опасности. Среди них не обнаружено детей, только взрослых.

Автобус с украинцами попал в аварию 28 мая в Будапеште, в следствие чего тяжелые травмы получило 28 людей. Двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости столкнулся с 3,5 метровым ограничителем высоты. В ходе аварии снесло почти что весь второй этаж, на котором ехало около 20 пассажиров. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Тернопольской области ночью на автодороге Подволочиск-Скалат произошло дорожно-транспортное происшествие.


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