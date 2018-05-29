В Венгрии полиция задержала водителя автобуса после аварии с участием украинцев

Об этом сообщает mukachevo.net.

В данный момент водитель автобуса взят под стражу местной полиции. В Будапеште также отмечают, что возбуждено уголовное дело по факту ситуации. Вместе с тем, в национальной службе скорой помощи Венгрии заявили, что для жизней пострадавших в ДТП нет опасности. Среди них не обнаружено детей, только взрослых.

Автобус с украинцами попал в аварию 28 мая в Будапеште, в следствие чего тяжелые травмы получило 28 людей. Двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости столкнулся с 3,5 метровым ограничителем высоты. В ходе аварии снесло почти что весь второй этаж, на котором ехало около 20 пассажиров.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Тернопольской области ночью на автодороге Подволочиск-Скалат произошло дорожно-транспортное происшествие.