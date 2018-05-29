В Сумах задержали женщину, которая взяла в заложники и угрожала расправой ребенку

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Отмечается, что приблизительно в 8:00 29 мая 2018 года на линию "102" пришло уведомление о взятии малолетнего заложника в квартире одной из многоэтажек по улице Ахтырская. Прибыв на место, полиция выяснила, что женщина заперлась с маленьким мальчиком в квартире и угрожает его жизни. Для освобождения пленника женщина вымогала привести к ней собственную трехлетнюю дочь.

По словам заместителя начальника ГУНП в Сумской области Владимира Бабича, специалисты проводили с ней переговоры через оконные решетки. Он добавил, что женщина угрожала отрезать ножом голову мальчика, который был очень напуган и плакал.

Выяснилось, что ночью злоумышленница совместно с подругой распивали алкогольные напитки. В квартире находились их дети, трехлетняя дочь преступницы и сын ее подруги. Возник конфликт, в ходе которого подруга бедующей преступницы схватила ее дочь и отнесла в детский дом. В ответ женщина взяла в заложники ее сына.

Правоохранители доставили из детского дома маленькую девочку и передали ее через окно горе-матери, после чего та отпустила своего пленника. Женщину сразу задержали. По данному факту было открыто уголовное производство по статье за захват заложников, преступнице может грозить лишение свободы сроком от семи до 15 лет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в бельгийском городе Льеж правоохранительные органы нейтрализовали злоумышленника, который расстрелял двух полицейских и захватил в заложники женщину.