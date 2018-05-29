12:59 29.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице подожгли автомобиль помощника депутата – ФОТО

Сегодня ночью, 29 мая, на одной из столичных парковок неизвестный сжег автомобиль помощника нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука Станислава Коломийца.

В столице подожгли автомобиль помощника депутата – ФОТО

Соответствующие сведения сообщил сам нардеп в Facebook. В то же время очевидцы инцидента заявили, что к стоянке в Дарницком районе столицы по адресу Григоренко 36, где был припаркован автомобиль, подъехал мотороллер. Водитель облил бензином машину, поджег ее, и скрылся.

Как отметил сам депутат, возмутительным есть тот факт, что напротив стоянки был припаркован экипаж патрульной полиции, на чьих глазах и было совершено это преступление.

Известно, что полицейские вызвали пожарных и следственно-оперативную группу, однако преступника им не удалось задержать.

Мосийчук добавил, что в результате пожара сгорела не только застрахованная машина его помощника, но и две машины припаркованные рядом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепропетровской области в селе Соленое местный житель поджег полицейский служебный автомобиль "ВАЗ-2107". Как отмечается, в результате происшествия у автомобиля повреждено лакокрасочное покрытие заднего правого крыла. Дежурные увидели горящий автомобиль и самостоятельно ликвидировали пожар.


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