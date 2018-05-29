11:20 29.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Швеции из-за поезда загорелся лес

На западе Швеции возник пожар вызванный искрами из поезда, у которого сломались тормоза. Об этом сообщает издание The Local.

В Швеции из-за поезда загорелся лес

Отмечается, что машинист 420-метрового грузового поезда не заметил, что сломанные тормоза касаются колес и выбивают искры.

Таким образом, в результате пожара никто не пострадал, однако были повреждены несколько хозяйственных построек были повреждены.

Спасатели Бергслагена все еще работают в районах, расположенных вокруг Асфитена, где вдоль железной дороги продолжались пожара.

Пожарным до утра удалось взять пожар под контроль, однако они все еще находятся в режиме ожидания, чтобы в случае необходимости гасить новые очаги возгорания.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве случилось  возгорание на территории лесного массива, пожарные борются с огнем и в очередной раз просят украинцев соблюдать меры безопасности на природе.


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