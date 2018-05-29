В Ровенской области столкнулось три автомобиля - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.

В Службы спасения "101" 29 мая в 13:51 пришло уведомление о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 378 км дороги Киев-Чоп, между городом Дубно и селом Тараканов.

В ходе аварии с участием автомобилей BMW X5, Renault Koleos и SCANIА, обнаружились пострадавшие. В машине марки BMW X5 прищемило водителя и пассажира.

Прибывшие на место происшествия спасатели убрали клеммы с аккумуляторов трех машин, чтобы ликвидировать возможность короткого замыкания и возгорания салона. После этого с применением специального инструмента они вытащили травмированных водителя и пассажира. Пострадавшие были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и госпитализированы

Далее правоохранители очистили горюче-смазочные вещества с проезжей части трассы. Для спасательной операции было задействовано семь спасателей и два спецавтомобиля.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в центре Киеве гитарист известной украинской группы Pianoбой Вова Павловский попал в аварию с участием автомобиля на еврономерах.