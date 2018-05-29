В Одессе троллейбус посреди дороги потерял колесо - ФОТО

Об этом информирует местное издание Думская.

Отмечается, что инцидент произошел на площади Независимости. К счастью, в результате аварии из пассажиров никто не пострадал.

Как отмечает издание, этот троллейбус построили в 1994 году на Южном машиностроительном заводе в Днепре, а в Одессу он поступил в 1995 году.

Первоначально троллейбус был сочлененным, но впоследствии его переделали в одиночный.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве случилос дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на улице Дегтяревской, 27. Погибших нет.