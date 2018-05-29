12:18 29.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100195292:nastya

В Одессе троллейбус посреди дороги потерял колесо - ФОТО

Сегодня, 29 мая, у троллейбуса модели Т1, который следовал по центральным улицам города на ходу отвалилось колесо.

В Одессе троллейбус посреди дороги потерял колесо - ФОТО

Об этом информирует местное издание Думская.

Отмечается, что инцидент произошел на площади Независимости. К счастью, в результате аварии из пассажиров никто не пострадал.

Как отмечает издание, этот троллейбус построили в 1994 году на Южном машиностроительном заводе в Днепре, а в Одессу он поступил в 1995 году.

Первоначально троллейбус был сочлененным, но впоследствии его переделали в одиночный.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве случилос дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на улице Дегтяревской, 27. Погибших нет.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина призывает мировое сообщество к активной работе по введению миротворцев на Донбасс, - Гройсман В Афганистане правительственные войска по ошибке застрелили девять человек В столице ограничат движение на съезде с Южного моста Дортмундская "Боруссия" подписала еще одного игрока на позицию Ярмоленко
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив