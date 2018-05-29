В Кировоградской области в аварию попал автобус с шахтерами – ФОТО

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в соцсети Facebook.

Как известно, в результате инцидента несколько горняков получили травмы. Отмечается, что автобус вез горняков на рабочее место, по дороге врезался и перевернул авторефрижератор с баллонами кислорода.

В данное время, шахтеров доставляют в больницу, и полиция устанавливает все причины аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста.