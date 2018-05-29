10:18 29.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кировоградской области в аварию попал автобус с шахтерами – ФОТО

Сегодня утром, в Кировоградской области в аварию попал служебный автобус ГП СхидГЗК, который перевозил горняков Ингульской шахты.

В Кировоградской области в аварию попал автобус с шахтерами – ФОТО

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в соцсети Facebook.

Как известно, в результате инцидента несколько горняков получили травмы. Отмечается, что автобус вез горняков на рабочее место, по дороге врезался и перевернул авторефрижератор с баллонами кислорода.

В данное время, шахтеров доставляют в больницу, и полиция устанавливает все причины аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие  дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста.


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