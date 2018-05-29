В Херсонской области огонь уже охватил 130 гектаров лесной площади - ГосЧС

По состоянию на семь часов утра вторника, 29 мая, огонь уже охватил 130 гектаров леса. Как сообщает пресс-служба ГосЧС сейчас наблюдаются отдельные очаги горения.

К ликвидации пожара привлечены 209 человек и 72 единицы техники. При этом в тушении принимают участие два самолета АН-32П и два вертолет МИ-8.

Также в ГосЧС уточнили, что на данный момент огнем охвачено 70 гектаров верховой части леса. Спасателями организована расстановка сил и средств на четырех оперативных участках для тушения пожара и создания минерализованных полос с целью недопущения распространения огня.

Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа Главного управления ГосЧС в Херсонской области, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, 28 мая около часу дня вблизи села Раденск Олешковского района на территории Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса.

Как сообщал УРА-Информ, вчера продолжалось тушение низового пожара на площади около 100 гектаров в 16, 19, 20, 23 и 24 кварталах. Верхового пожара в понедельник не наблюдалось. До вечера понедельника, авиацией было осуществлено 27 сбросов воды.