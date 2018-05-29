В Херсонской области огонь уже охватил 130 гектаров лесной площади - ГосЧС

Спасательные службы Государственной служба чрезвычайных ситуаций продолжают тушение пожара возле села Раденск Олешковского района Херсонской области.
По состоянию на семь часов утра вторника, 29 мая, огонь уже охватил 130 гектаров леса. Как сообщает пресс-служба ГосЧС сейчас наблюдаются отдельные очаги горения.
К ликвидации пожара привлечены 209 человек и 72 единицы техники. При этом в тушении принимают участие два самолета АН-32П и два вертолет МИ-8.
Также в ГосЧС уточнили, что на данный момент огнем охвачено 70 гектаров верховой части леса. Спасателями организована расстановка сил и средств на четырех оперативных участках для тушения пожара и создания минерализованных полос с целью недопущения распространения огня.
Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа Главного управления ГосЧС в Херсонской области, - уточнили в пресс-службе.
Напомним, 28 мая около часу дня вблизи села Раденск Олешковского района на территории Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса.
Как сообщал УРА-Информ, вчера продолжалось тушение низового пожара на площади около 100 гектаров в 16, 19, 20, 23 и 24 кварталах. Верхового пожара в понедельник не наблюдалось. До вечера понедельника, авиацией было осуществлено 27 сбросов воды.