В Эйфелеву башню попала молния - ФОТО

Об этом сообщается на странице Эйфелевой башни в Twitter.

Отметим, что молния попала в верхушку башни. Судя по снимках, конструкция не пострадала, так же как и вечерняя иллюминация на ней.

Администраторы микроблога поблагодарили фотографа Бертрана Кулика, которому удалось сделать впечатляющее фото в момент, когда молния как раз попала в самую верхушку Эйфелевой башни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Париже в результате ухудшения погодных условий во второй раз уже закрыли Эйфелеву башню. Сейчас работники лопатами осторожно очищают лестницы и площадки башни от снега и льда. Кроме того, они не могут использовать соль, поскольку это может повредить металл и лифты.