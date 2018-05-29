15:57 29.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Эйфелеву башню попала молния - ФОТО

В столице Франции молния попала в Эйфелеву башню. Момент удара на "визитную карточку" города удалось запечатлеть на фотографиях. 

В Эйфелеву башню попала молния - ФОТО

Об этом сообщается на странице Эйфелевой башни в Twitter.

Отметим, что молния попала в верхушку башни. Судя по снимках, конструкция не пострадала, так же как и вечерняя иллюминация на ней.

Администраторы микроблога поблагодарили фотографа Бертрана Кулика, которому удалось сделать впечатляющее фото в момент, когда молния как раз попала в самую верхушку Эйфелевой башни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Париже в результате ухудшения погодных условий во второй раз уже закрыли Эйфелеву башню. Сейчас работники лопатами осторожно очищают лестницы и площадки башни от снега и льда. Кроме того, они не могут использовать соль, поскольку это может повредить металл и лифты.


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