В Эйфелеву башню попала молния - ФОТО

В столице Франции молния попала в Эйфелеву башню. Момент удара на "визитную карточку" города удалось запечатлеть на фотографиях.
Об этом сообщается на странице Эйфелевой башни в Twitter.
Отметим, что молния попала в верхушку башни. Судя по снимках, конструкция не пострадала, так же как и вечерняя иллюминация на ней.
Администраторы микроблога поблагодарили фотографа Бертрана Кулика, которому удалось сделать впечатляющее фото в момент, когда молния как раз попала в самую верхушку Эйфелевой башни.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Париже в результате ухудшения погодных условий во второй раз уже закрыли Эйфелеву башню. Сейчас работники лопатами осторожно очищают лестницы и площадки башни от снега и льда. Кроме того, они не могут использовать соль, поскольку это может повредить металл и лифты.