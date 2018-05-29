Украинский гитарист попал в ужасное ДТП в центре Киева - ФОТО

Согласно словам артиста, он вместе с девушкой ехал по улице Грушевского на внедорожнике марки Mitsubishi Outlander, как вдруг их автомобиль сломался. В связи с этим гитарист вынужден был остановиться и как раз в это время в их автомобиль врезалась другая машина.

"Удар был такой силы, что мы сразу оказались на встречной полосе и там задели Mercedes. Я быстро пришел в себя и спросил у девушки, все ли с ней хорошо и может ли она выйти. Двери заклинило. Я понял, что действовать нужно оперативно, так как может взорваться баллон с газом. Вытащил девушку из машины и увидел картину Репина: мне в зад въехал чувак на AUDI Q7 на эстонских номерах. Он был в мясо пьяный и начал говорить, что позвонит Авакову,

– рассказал Павловский.

Как заметил гитарист Pianoбой, его голова и руки были в крови, поэтому ему понадобилась медицинская помощь. К счастью, ни музыкант, ни девушка сильно не пострадали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соломенском районе столицы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, который совершил наезд на женщину пенсионного возраста.