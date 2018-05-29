Сильные дожди в США затопили город – ФОТО

Отмечается, что из-за наводнения, которое возникло в результате сильных проливных дождей, затоплен центр города.

В результате инцидента, один человек считается пропавшим без вести.

Кроме того, в Элликотт-Сити объявили чрезвычайное положение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская столица утонула в майских проливных дождях. Сообщается, что в некоторых районах автомобилисты могут ехатьтолько с толкача или при помощи грузовиков, которые берут потерпевших коллег на "хвост".

Уровень воды в пригороде Москвы - Фрязино и Балаших уже достиг 1,40 сантиметров. Городские власти сетуют на неподготовленность сточных систем столицы к такому удару стихии.