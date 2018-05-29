15:26 29.05.2018 | Происшествия | Новости
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Шторм в Индии: число погибших возросло до 46 человек

На севере и востоке Индии в результате сильного, шторма сопровождаемого ударами молний погибли по меньшей мере 46 человек.

Шторм в Индии: число погибших возросло до 46 человек

Об этом сообщает издание Daily Sabath.

Отмечается, что непогода началась еще в понедельник, 28 мая ночью. Согласно прогнозам погоды, в некоторых частях Уттар-Прадеша будет штормить до среды 30 мая.

По данным государственного агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в восточном штате Бихар погибли 19 человек, причем 11 из них - из-за ударов молнии.

В штате Джаркханд погибли 12 человек и 28 получили ранения, еще 15 человек погибли в Уттар-Прадеше. Большая часть смертей произошла из-за обвала домов и ударов молнии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Индии в результате сильных гроз, которы сопровождавшихся ливнями и сильным ветром, по меньшей мере погибли 33 человека. Отмечается, что проливные грозы унесли жизни девяти человек в индийском штате Уттар-Прадеш, 12 человек в штате Джаркханд и 12 в штате Бихар.


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