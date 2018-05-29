На Кубе из-за наводнения эвакуировали около 11 тысяч человек

На Кубе бушует шторм "Альберто". В результате непогоды образовалось сильное наводнение.
По состоянию на утром вторника, 29 мая, стихийное бедствие затопило центральную часть острова. Спасателям пришлось эвакуировали не менее 11 тысяч человек.
Как сообщает Presna Latina, из-за обильных осадков резко поднялся уровень воды в реках и водохранилищах. Наиболее сложная ситуация наблюдается в провинциях Вилья-Клара, Санкти-Спиритус и Сьенфуэгос. Некоторые участки главных автомагистралей страны затоплены и полностью перекрыты для движения транспорта. Нарушено также железнодорожное сообщение.
Проливные дожди вызваны тем, что в Мексиканском заливе недалеко от Кубы в течение нескольких дней бушует субтропический шторм "Альберто". В понедельник шторм достиг штата Флорида, где погибло два человека.
В результате разгула стихии в некоторых районах Кубы оказались повреждены электросети. Кроме того, был нанесен ущерб сельскому хозяйству. Тут пострадали плантации бананов, фасоли и табака. Информации о жертвах не поступало.
В провинции Санкти-Спиритус из берегов вышла одна из крупнейших рек страны Саса. Из-за резкого подъема уровня воды снесло мост, соединявший административный центр провинции с ее северной частью. Несколько населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира.
По прогнозам метеорологов, сильные дожди будут идти на острове еще как минимум сутки.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, субтропический шторм "Альберто" сформировался в Карибском море и перемещается в направлении Мексиканского залива до побережья южных американских штатов. На данный момент ущерб от непогода уже составляет миллиард долларов.