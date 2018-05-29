21:15 29.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Место аварии, в котором пострадали украинцы, уже посетил консул, - Гройсман

За рулем автобуса, который во вторник, 29 мая, попал в дорожно-транспортное происшествие в Будапеште, был 52-летний украинец.

Место аварии, в котором пострадали украинцы, уже посетил консул, - Гройсман

Полиция его задержала. Как сообщает mukachevo.net, сейчас водитель взят под стражу. В полиции Будапешта сообщили также, что возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

Вместе с тем в национальной службе скорой помощи Венгрии сообщили, что жизни пострадавших в аварии ничего не угрожает. Среди пострадавших тоже нет детей, только взрослые, - отметили в полиции.

В свою очередь место аварии, в котором пострадали украинцы, уже посетил консул Украины. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам консул держит ситуацию на контроле. Люди будут обеспечены всем необходимым,- заверил премьер-министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек. Двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости врезался в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате аварии снесло практически весь второй этаж, на котором находились около 20 пассажиров. По данным МИД Украины, восемь украинцев из 28, которые пострадали в ДТП, получили тяжелые травмы.


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