Место аварии, в котором пострадали украинцы, уже посетил консул, - Гройсман

Полиция его задержала. Как сообщает mukachevo.net, сейчас водитель взят под стражу. В полиции Будапешта сообщили также, что возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

Вместе с тем в национальной службе скорой помощи Венгрии сообщили, что жизни пострадавших в аварии ничего не угрожает. Среди пострадавших тоже нет детей, только взрослые, - отметили в полиции.

В свою очередь место аварии, в котором пострадали украинцы, уже посетил консул Украины. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам консул держит ситуацию на контроле. Люди будут обеспечены всем необходимым,- заверил премьер-министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек. Двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости врезался в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате аварии снесло практически весь второй этаж, на котором находились около 20 пассажиров. По данным МИД Украины, восемь украинцев из 28, которые пострадали в ДТП, получили тяжелые травмы.