09:18 29.05.2018 | Происшествия | Новости
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Грозовые ливни в Индии убили 33 человека

В Индии в результате сильных гроз, которые сопровождавшихся ливнями и сильным ветром, по меньшей мере погибли 33 человека.

Грозовые ливни в Индии убили 33 человека

Об этом сообщает издание India Today.

Отмечается, что проливные грозы унесли жизни девяти человек в индийском штате Уттар-Прадеш, 12 человек в штате Джаркханд и 12 в штате Бихар.

Кроме того, по информации телеканала India TV сообщает, что в результате непогоды также пострадали 28 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Индии, согласно последней информации за бушует сильная непогода, которая уносит жизни местных жителей. По итогу масштабной грозы погиб 71 человек, а больше 100 одержали ранения.

На территории северного индийского штата Уттар-Прадеша как минимум 42 человека были убиты и 84 ранены в следствии града и грозы. Главными причинами, которые приводят к многочисленным смертям, выступают падения деревьев и разгромы жилищ.


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