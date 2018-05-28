Во Львовской области подъемные краны заблокировали движение на дороге

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

28 мая 2018 года патрульной полиции поступило уведомление, что на автотрасее "Западный объезд Львова" случилось перекрытие из-за двух подъемных кранов. Правоохранители прибыли на место инцидента и обнаружили, что два водителя кранов вызвали остановку движение на пути и оборудуют рекламную конструкцию. В ходе их действий возникла пробка протяжностью в три километра по обе стороны.

На место случившегося также прибыли работники отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции и прокуратура, из-за того, что перекрытие дороги имело характер государственного значения.

Патрульные потребовали остановки работ и запустили процедуру составление актов обследования улично-дорожного пути. Движение было возобновлено. Ответственное за установку конструкций лицо привлекли к административной ответственности. Всем участникам огласили просьбу прибыть в Пустомытовское отделение полиции для дачи объяснений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столкновении двух иномарок во Львовской области пострадал малолетний ребенок.