Во Львове возник пожар в общественном транспорте - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области.

В правоохранительные и пожарные службы в первой половине дня, 28 мая 2018 года, поступило сообщение о пожаре в местной маршрутке. Когда команды служб прибыли на место инцидента, то обнаружили, что горит маршрутка и ее пытается потушить водитель.

Спасатели установили, что пожар возник в маршрутке, которая курсировала под номером 42. В момент происшествия автобус прибыл на конечную остановку. Водитель обнаружил, что под капотом случилось возгорание. Отмечается, что мужчина безуспешно использовал три огнетушителя, чтобы его ликвидировать. Транспортное средство полностью всполохнуло за восемь минут.

Пожарникам удалось загасить огонь, но к этому моменту маршрутка уже сгорела дотла. В результате инцидента пострадавших нет, поскольку в этот момент салон автобуса был пуст.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в украинской столице вспыхнул пожар в помещении нерабочего кинотеатра "Экран" возле станции метро Житомирская.