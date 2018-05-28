Во Франции мужчина погиб от взрыва купленной на барахолке гранаты

Во французской коммуне Дамлевьер произошел сильнейший взрыв, вследствие которого скончался пожилой мужчина.
Об этом сообщает издание Est Republicain.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, погибший в возрасте 68-лет приобрел четыре гранаты на барахолке. Однако по неизвестным причинам, одна из них взорвалась в результате неких манипуляций, которые покупатель совершал в гараже. Так, от полученных многочисленных травм он умер на месте происшествия.
Также правоохранители заявили, что из-за взрыва пришлось из ближайших домов эвакуировать около 40 человек.
Человека, продавшего ему гранаты, взяли под арест. Его обвиняют в незаконном хранении оружия и непредумышленном убийстве. У задержанного изъята еще одна граната.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области в воскресенье, 20 мая, прогремел взрыв. Тут в жилом доме взорвалась граната, К счастью, от взрыва никто не пострадал.