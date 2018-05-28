Во Франции мужчина погиб от взрыва купленной на барахолке гранаты

Об этом сообщает издание Est Republicain.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, погибший в возрасте 68-лет приобрел четыре гранаты на барахолке. Однако по неизвестным причинам, одна из них взорвалась в результате неких манипуляций, которые покупатель совершал в гараже. Так, от полученных многочисленных травм он умер на месте происшествия.



Также правоохранители заявили, что из-за взрыва пришлось из ближайших домов эвакуировать около 40 человек.



Человека, продавшего ему гранаты, взяли под арест. Его обвиняют в незаконном хранении оружия и непредумышленном убийстве. У задержанного изъята еще одна граната.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области в воскресенье, 20 мая, прогремел взрыв. Тут в жилом доме взорвалась граната, К счастью, от взрыва никто не пострадал.