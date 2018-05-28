В столице пьяный водитель разгромил три авто

Об этом сообщает сообщество "dtp.kiev.ua".

Как сообщил свидетель аварии, водитель Audi был пьян и протаранил Mitsubishi который поломался. От удара его откинуло встречную полосу движения, где он протаранил проезжавший мимо Mercedes.

К счастью, водитель Audi не пострадал, но вел себя неадекватно и есть подозрение его алкогольного опьянение.

Приехавшим на место происшествия полицейским, чтобы успокоить буйного водителя, пришлось применить спецсредства, одеть на него наручники и посадить в патрульный автомобиль.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следстви дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста. Очевидцы серьезной аварии заявляют, что легковой автомобиль стремительно набирал и так уже недопустимую.