В Полтавской области из-за лося на дороге произошла авария, есть погибший

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА.

Отмечается, что водитель следовал с допустимой скоростью, когда на автодорогу неожиданно выбежало животное. Это спровоцировало аварию. На место происшествия были вызваны правоохранительные органы и карета скорой помощи, которая госпитализировала водителя и констатировала смерть пассажира.

Происшествие случилось в Пирятинском районе, на 137 км автодороги Киев-Харьков. Автомобилем марки "Рено Логан" управлял мужчина 1956 года рождения, который проживал в городе Харьков. С ним вместе в салоне транспортного средства находилась жительница города Харьков 1955 года рождения. По словам медиков, ее смерть наступила на месте инцидента в связи с полученными многочисленными травмами. Водителя машина с телесными повреждениями доставили в Пирятинскую ЦРБ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соломенском районе столицы случилось дорожно транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, который совершил наезд на женщину пенсионного возраста.