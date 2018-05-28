14:15 28.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Полтавской области из-за лося на дороге произошла авария, есть погибший

На пути Киев-Харьков в Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, который совершил наезд на лося, что повлекло за собой смерть пассажира транспортного средства. 

В Полтавской области из-за лося на дороге произошла авария, есть погибший

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА.

Отмечается, что водитель следовал с допустимой скоростью, когда на автодорогу неожиданно выбежало животное. Это спровоцировало аварию. На место происшествия были вызваны правоохранительные органы и карета скорой помощи, которая госпитализировала водителя и констатировала смерть пассажира.

Происшествие случилось в Пирятинском районе, на 137 км автодороги Киев-Харьков. Автомобилем марки "Рено Логан" управлял мужчина 1956 года рождения, который проживал в городе Харьков. С ним вместе в салоне транспортного средства находилась жительница города Харьков 1955 года рождения. По словам медиков, ее смерть наступила на месте инцидента в связи с полученными многочисленными травмами. Водителя машина с телесными повреждениями доставили в Пирятинскую ЦРБ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соломенском районе столицы случилось дорожно транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, который совершил наезд на женщину пенсионного возраста.


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