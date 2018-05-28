В Париже малолетнего ребенка спас африканский беженец - ВИДЕО

Храбрым мужчиной оказался выходец из Мали - Мамуду Гассама, приехавший из африканской страны несколько месяцев назад во французскую столицу в поисках лучшей жизни. Парень случайно заметил висящего на балконе ребенка. Африканец с феноменальной скоростью вскарабкался на 4-ый этаж и успешно спустил ребенка на землю.

Стоит отметить, что за совершенный геройский поступок президент Эммануэль Макрон пригласил Гассама посетить Елисейский дворец сегодня, чтобы лично выразить ему благодарность от лица всех французов. Французский мэр обижает, что Гассама усешно разместиться в городе и даже пообещала ему в этом помочь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Подольском районе украинской столицы из окна многоэтажки выпал трехлетний ребенок. Несчастный случай произошел на улице Петропавловской, 40. Спасти малыша медикам не удалось.