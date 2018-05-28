В Мэриленде объявлен режим чрезвычайного положения

Об этом сообщает местное издание ABC.

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям призвали людей на накоторое время покинуть город, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Известно, что полностью затоплены улицы и некоторые дома. Губернатор американского штата Мэриленд Ларри Хоган объявил о введении режима ЧС.

Экстренные службы сообщают, что вода поднялась уже выше первого этажа.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине затопленные из-за действий подконтрольных России оккупантов шахты "Юнком" на Донбассе образовал серьезную угрозу для экологической безопасности не только самой страны, но и соседних.