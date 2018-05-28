В Кропивницком правоохранители задержали алкоголика - ФОТО

По предварительной информации, жительница квартиры по адресу ул. Сагайдачного вызвала полицию из-за агрессивного поведения собственного мужа, который нанес супруге несколько физических увечий. По прибытии на место происшествия полисмены 33-летнего мужчину с явными признаками алкогольного опьянения.

Правоохранители пытались скрутить мужчину, но тот начал бросаться на них с кулаками, кидаться кирпичами и угрожать металлическим ломом. В результате один из полицейских вынужден был применить табельное оружие для успокоения дебошира.

Злоумышленника задержали и доставили в Кропивницкое отделение полиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно среди белого дня в Черкассах мужчина с ножом напал на полицейских, в результате чего пострадали три правоохранителя. Мужчина внезапно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в спину. После чего, во время задержания он нанес ножевые ранения еще двум работникам полиции.