14:36 28.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком правоохранители задержали алкоголика - ФОТО

В Кропивницке 33-летний мужчина с ломом накинулся на сотрудника патрульной полиции. Об этом передает пресс-служба Управления патрульной полиции в Кировоградской области.

В Кропивницком правоохранители задержали алкоголика - ФОТО

По предварительной информации, жительница квартиры по адресу ул. Сагайдачного вызвала полицию из-за агрессивного поведения собственного мужа, который нанес супруге несколько физических увечий. По прибытии на место происшествия полисмены 33-летнего мужчину с явными признаками алкогольного опьянения.

Правоохранители пытались скрутить мужчину, но тот начал бросаться на них с кулаками, кидаться кирпичами и угрожать металлическим ломом. В результате один из полицейских вынужден был применить табельное оружие для успокоения дебошира.

Злоумышленника задержали и доставили в Кропивницкое отделение полиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно среди белого дня в Черкассах мужчина с ножом напал на полицейских, в результате чего пострадали три правоохранителя. Мужчина внезапно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в спину. После чего, во время задержания он нанес ножевые ранения еще двум работникам полиции.


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