В Киеве пламя охватило кинотеатр "Экран" - ФОТО

Об происшествии сообщают украинские СМИ.

Как утверждают очевидцы, на место инцидента пока не приехали спасатели. Люди своими силами пытаются остановить пламя. Информации о пострадавших и погибших, в данное время пока нет.

Добавим, кинотеатр был построен в 1911 году и является одной из визитных карточек столицы. Ранее его собирались реконструировать, но проект законсервировали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле пгт Гончаровское в Черниговской области загорелась лесная подстилка. Так, на территории Черниговского военного лесхоза сотрудники пожарных служб работали в течении 38 часов. Пожарными было осуществлено 16 сбросов воды в местах интенсивного горения.