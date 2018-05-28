Сенцов голодает уже две недели

Известный режиссер Украины Олег Сенцов, который незаконно удерживается в России, голодает уже 14 дней. Об этом сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Согласно ее словам, сейчас по всему миру проходят акции в поддержку украинских политзаключенных Кремля. Также она заявила, что простые люди более четко артикулируют требование к Путину освободить пленников, чем мировые лидеры.
"Олег объявил голодовку с требованием освободить не только его, а ВСЕХ политзаключенных. Такую позицию занимает и украинская власть - мы требуем освободить всех политзаключенных Кремля. И пленников с оккупированных территорий, и пленников российских тюрем. Мы, вместе с лидерами крымских татар, совместно боремся за освобождение украинских и крымских татар", - написала Геращенко.
Стоит добавить, что уже 71-й день голодает осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международное сообщество должно дальше давить на Россию, чтобы украинские политзаключенные были освобождены из плена.