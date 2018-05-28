Под Запорожьем пронесся сильный шторм, ГосСЧС эвакуировали людей

Спасателям пришлось эвакуировать людей с баз отдыха. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на три часа дня эвакуировали около 200 человек.

При этом 60 из них, это дети. Почти 100 человек перевезли тракторами. Еще 30 машин и около 100 человек, которые находились на самых проблемных участках, спасатели на автомобиле высокой проходимости САРМ отбуксировали на безопасную территорию. Местные власти провели заседание штаба по ликвидации последствий непогоды.

По данным ведомства, ситуация остается контролируется, проводится постоянный мониторинг.

Вместе с тем на данный момент около 50% баз отдыха в поселке Кирилловка подтоплены водой на 15-20 сантиметров. Шторм и колебания уровня воды начались из-за резкой смены направления ветра.

Уже 26 мая на побережье Азовского моря ухудшились погодные условия, что привело к частичному подтоплению баз отдыха в поселке Кирилловка. Как выяснилось, из-за резкой смены направления ветра начался шторм и колебания уровня воды. На момент возникновения в некоторых случаях вода вообще достигала уровня 0,5 метра, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 мая на одной из баз отдыха в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области произошел взрыв. Пострадал человек. Впоследствии выяснилось, что пострадавший мужчина является гражданином Молдовы.