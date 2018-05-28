Под Харьковом автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, погиб водитель легковушки - ФОТО

В результате авария погиб мужчина. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, столкновение автомобиля "ИЖ" и рейсового автобуса MAN произошла около четырех часов дня на окружной дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу и не спел свернуть.

Водитель и пассажиры общественного транспорта не пострадали. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного Кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тернопольской области в ночь на воскресенье, 27 мая, на автодороге Подволочиск-Скалат произошло дорожно-транспортное происшествие. Тут около полуночи иномарка по неизвестным пока причинам слетела с трассы. В результате аварии погибли два человека. Еще трое были госпитализированы.