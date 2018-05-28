01:00 28.05.2018 | Происшествия | Новости
100195166:labazovych

Новый срок: подростки во Франции взломали популярный клип на Youtube

Во французской столице двум 18-летним подросткам выдвинули обвинения после взлома популярных музыкальных видео на YouTube. В частности, компьютерные взломщики удалили хит Despacito - самое популярное музыкальное видео сети на.

Новый срок: подростки во Франции взломали популярный клип на Youtube

Как отметити правоохранители, злоумышленники заменили обложку Despacito изображением людей в масках и с капюшонами, которые держат оружие. Парижская прокуратура назвала двух подозреваемых только как Нассим Б. и Габриэль КАБ.

При этом в BBC также сообщается, что кроме Despacito исполнителя Луиса Фонси, хакеры атаковали видео других поп-звезд, в том числе Селены Гомес, Тейлор Свифт, Кэти Перри, Криса Брауна, и Шакиры. В итоге Vevo удалило видео Despacito, которое собрало более 5 млрд просмотров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на огромную интернет-платформу корпорации Yahoo напали хакеры.

За все время существования компании было совершено три кибератаки. Так, например, в 2013 году было взломано все три млрд аккаунтов, однако в компании уверены, что объем похищенной информации составлял один млрд пользователей.


Поделиться
Читайте также:
 
На музыкальном фестивале в Великобритании погибли две человека VIOLIN SHOW: 29 мая в столичном клубе выступит Денис Боев - ВИДЕО Под Киевом горит склад с вторсырьем - ФОТО Андрей Шевченко награжден Орденом Звезды Италии - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив