Нигериец пытался дать украинским пограничникам взятку

Об этом передает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что мужчина возвращался из Катара, но соответствующих документов для пребывания на территории Украины у него не было. Тогда он решил прибегнуть к коррупционным действиям, за что и был арестован. Пограничники разъяснили иностранцу об уголовной ответственности за такие действия согласно действующему законодательству Украины.

На данный момент иностранца передали в руки Дарницкого гарнизона для дальнейших правовых решений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на граничном пункте пропуска между Украиной и Польшей гражданин Германии пытался вовлечь украинских пограничников в коррупцию, предлагая деньги за пропуск его транспортного средства без очереди. По предоставленным данным, сумма взятки составляла 50 евро, которые хотел предложить житель Германии, спешащий покинуть Украину.