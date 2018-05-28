14:19 28.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Нигериец пытался дать украинским пограничникам взятку

Граджданин Нигерии в пункте пропуска "Борисполь" предложил инспектору пограничной службы 300 долл. для того, чтобы его пропустили на территорию Украины.

Нигериец пытался дать украинским пограничникам взятку

Об этом передает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что мужчина возвращался из Катара, но соответствующих документов для пребывания на территории Украины у него не было. Тогда он решил прибегнуть к коррупционным действиям, за что и был арестован.  Пограничники разъяснили иностранцу об уголовной ответственности за такие действия согласно действующему законодательству Украины.

На данный момент иностранца передали в руки Дарницкого гарнизона для дальнейших правовых решений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на граничном пункте пропуска между Украиной и Польшей гражданин Германии пытался вовлечь украинских пограничников в коррупцию, предлагая деньги за пропуск его транспортного средства без очереди. По предоставленным данным, сумма взятки составляла 50 евро, которые хотел предложить житель Германии, спешащий покинуть Украину.


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