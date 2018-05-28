20:15 28.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Тернопольщине иномарка слетела с трассы, погибли два человека - ФОТО

В Тернопольской области в ночь на воскресенье, 27 мая, на автодороге Подволочиск-Скалат произошло дорожно-транспортное происшествие.

На Тернопольщине иномарка слетела с трассы, погибли два человека - ФОТО

Тут около полуночи иномарка по неизвестным пока причинам слетела с трассы. В результате аварии погибли два человека. Еще трое были госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, водитель автомобиля Volkswagen Passat на участке между селами Ивановка и Качановка Подволочисского района не справился с управлением. Его машина выехала за пределы проезжей части и врезался в дерево.

На момент аварии в авто, кроме водителя, находилось четверо пассажиров - все жители села Ивановка. От сильного удара водитель и девятнадцатилетний пассажир погибли на месте ДТП. Трое пострадавших были госпитализированы, их состояние медики характеризуют как очень тяжелое.

Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области легковушка попала под колеса пассажирского поезда. Инцидент произошел на перегоне Абамеликово – Кодыма. По предварительной информации, шофер иномарки проигнорировал предупреждающий сигнал на железнодорожном переезде, из-за чего в последствии произошло столкновение с железнодорожным составом.


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