На Одещине иномарка попала под колеса поезда - ФОТО

Инцидент произошел на перегоне Абамеликово – Кодыма. По предварительной информации, шофер иномарки проигнорировал предупреждающий сигнал на железнодорожном переезде, из-за чего в последствии произошло столкновение с железнодорожным составом.

В результате столкновения была серьезно травмирована пассажирка автомобиля, двое детей, находившихся в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас их доставили в Кодымскую центральную районную больницу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепропетровской области произошла аварии с участием двух легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек, в том числе и трое детей. Всех их госпитализировали.