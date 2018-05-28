На Львовщине столкнулись две легковушки

Инцидент произошел на перекрестке дорог "Львов-Ужгород" и "Городок-Комарно", вблизи с. Завидовичи Городокского района. По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz выехав на встречную полосу для обгона соседнего авто, но не успел перестроиться в свой ряд, из-за чего произошло лобовое столкновение.

В результате аварии 4 человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Городоцкую ЦРБ. У них диагностировали различные травмы: от черепно-мозговых повреждений до сотрясение головного мозга, перелома костей, ссадины правой ягодицы и голеностопного сустава.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове произошло массовое столкновение машин. На улице Богдановская около 11 часов сразу семь автомобилей столкнулись. В результате аварии травмирован водитель одной из машин.