08:52 28.05.2018 | Происшествия | Новости
100195178:nastya

На Гавайях лава может уничтожить последний путь эвакуации - ФОТО

Гавайские власти предупреждают, что лава вулкана Килауэа близка к разрушению последнего  наземного пути эвакуации для тысяч людей Большого острова.

На Гавайях лава может уничтожить последний путь эвакуации - ФОТО

Об этом информирует издание Голос Америки.

Сообщается, что потоки лавы приблизились к последней дороге, которая ведет к одному из районов острова.

В данное время, уничтожены больше 80 зданий, а огненная лава поглотила территорию больше, чем Манхэттен.

В свою очередь, геологи предупреждают, что повышается подземное давление и возможна угроза мощного извержения. Также опасность несут токсические газы, которые аккумулируются в воздухе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа. Поток лавы приближается к электростанции Puna Geothermal Venture. 


Поделиться
Читайте также:
 
Польша будет платить США за военное присутствие В США самолет приземлился на шоссе – ФОТО Гарет Бейл признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов - ФОТО Гарет Бейл признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив