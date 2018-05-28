На Гавайях лава может уничтожить последний путь эвакуации - ФОТО

Гавайские власти предупреждают, что лава вулкана Килауэа близка к разрушению последнего наземного пути эвакуации для тысяч людей Большого острова.
Об этом информирует издание Голос Америки.
Сообщается, что потоки лавы приблизились к последней дороге, которая ведет к одному из районов острова.
В данное время, уничтожены больше 80 зданий, а огненная лава поглотила территорию больше, чем Манхэттен.
В свою очередь, геологи предупреждают, что повышается подземное давление и возможна угроза мощного извержения. Также опасность несут токсические газы, которые аккумулируются в воздухе.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа. Поток лавы приближается к электростанции Puna Geothermal Venture.