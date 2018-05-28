15:48 28.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100195217:roman

Из Украины пытались вывезти редкие исторические боны - ФОТО

Гражданин России и Украины пытались вывезти за границу редкие банкноты времен УНР и царской России. Об этом передает пресс-служба ГПСУ.

Из Украины пытались вывезти редкие исторические боны - ФОТО

Инцидент произошел в пунктах пропуска "Бачевск" и "Екатериновка". В результате оперативных действий сотрудников Сумского отряда совместно с работниками таможни были задержаны двое мужчин, которые пытались вывезти на продажу ценный антиквариат. 

В ходе тщательного досмотра автомобиля задержанного украинца были обнаружены купюры "Государственный кредитный билет" номиналом "Один рубль" 1898 года., "Три рубля" 1905 года и "Двадцать пять рублей" 1909 года. В тот же день, но уже в салоне другого транспорта были изъяты банкноты Украинской Народной Республики "10 шагов" 1918 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пограничники Лисичанского отряда задержали украинца, который пытался вывезти на оккупированную территорию ОРДЛО монету времен императрицы Российской империи Елизаветы.  Специалисты уверены, что монета составляет культурную и историческую ценность для истории Украины, а потому последняя была изъята и отправлена на проведение профильной экспертизы.


Поделиться
Читайте также:
 
Северный поток-2 станет очередным рычагом политического влияния России в Европе, - Моравецкий Роману Сущенко готовы вынести обвинительный приговор В Сумской области иномарка сбила малолетнего ребенка - ФОТО В Херсонской области локализовали масштабный пожар в лесу - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив