Из Украины пытались вывезти редкие исторические боны - ФОТО

Инцидент произошел в пунктах пропуска "Бачевск" и "Екатериновка". В результате оперативных действий сотрудников Сумского отряда совместно с работниками таможни были задержаны двое мужчин, которые пытались вывезти на продажу ценный антиквариат.

В ходе тщательного досмотра автомобиля задержанного украинца были обнаружены купюры "Государственный кредитный билет" номиналом "Один рубль" 1898 года., "Три рубля" 1905 года и "Двадцать пять рублей" 1909 года. В тот же день, но уже в салоне другого транспорта были изъяты банкноты Украинской Народной Республики "10 шагов" 1918 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пограничники Лисичанского отряда задержали украинца, который пытался вывезти на оккупированную территорию ОРДЛО монету времен императрицы Российской империи Елизаветы. Специалисты уверены, что монета составляет культурную и историческую ценность для истории Украины, а потому последняя была изъята и отправлена на проведение профильной экспертизы.