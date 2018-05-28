В Херсонской области локализовали масштабный пожар в лесу - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Херсонской области.

Сообщение о возгорании поступило 27 мая 2018 года в 13:25 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Херсонской области. Его прислал дежурный Национальной полиции в третьем и четвёртом кварталах Раденского лесничества Алешковского района.

Вечером этого же дня пожар был локализован на территории объемом в 25 га, из которых семь га верхового леса.

Отмечается, что при ликвидации огня, в общем, было привлечено 43 единицы техники и 130 людей личного состава и вертолет МИ-8 Минобороны Украины, который три раза осуществлял сброс воды на территорию пожара. Из них 14 единиц техники и 50 спасателей областной ГСЧС, 22 единицы техники и 43 работника лесной охраны, одна единица техники и три работника Национального парка "Олешковские пески", пять единиц техники и 30 человек ГУ Нацполиции в Херсонской области.

По состоянию на 9:00 28 мая 2018 года длится пролив некоторых ячеек тлеющей лесной местности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории всей страны, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.