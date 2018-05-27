Во Львове задержали "оборотня в погонах"

Сообщается, что мужчины требовали дачи взятки в размере 5 тыс долларов от местной жительницы, отце которой подозревается в умышленном убийстве человека. Ему грозило бы 12 и более лет лишения свободы, если бы она не пошла на мнимое "сотрудничество" с вымогателями. Полицейский обещал переквалифицировать дело на более "мягкую" статью наказания.

Всех участников коррупционной схемы задержали во время получения первой части суммы в размере 2 тыс долларов. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Прокуратура готовится избрать меру пресечения для всех трех задержанных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Житомире полиция задержала 43-летнего осужденного, которому удалось сбежать из тюремной колонии.