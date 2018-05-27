В Одессе вынесли приговор иностранному работорговцу - ФОТО

В ходе судебного разбирательства преступнику была квалифицирована статья 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Виновник признался в продаже трех украинок для предоставления услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных за рубежом.

Напомним, что еще 15 мая правоохранители аэропорта "Одесса" перекрыли международный канал переправки женщин за пределы Украины для сексуальной эксплуатации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад в польском городе Вроцлав полиция взяла под арест женщину, которая продавала украинских граждан в трудовое рабство.