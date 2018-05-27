02:00 27.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе вынесли приговор иностранному работорговцу - ФОТО

Приморский районный суд Одессы отправил на пять лет отбывать срок иностранцу, который продавал украинских девушек в сексуальное рабство. Об этом передает пресс-центр ГПСУ.

В Одессе вынесли приговор иностранному работорговцу - ФОТО

В ходе судебного разбирательства преступнику была квалифицирована статья 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Виновник признался в продаже трех украинок для предоставления услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных за рубежом.

Напомним, что еще 15 мая правоохранители аэропорта "Одесса" перекрыли международный канал переправки женщин за пределы Украины для сексуальной эксплуатации. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад в польском городе Вроцлав полиция взяла под арест женщину, которая продавала украинских граждан в трудовое  рабство.


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