В Киеве разыскивают пропавшего болельщика "Ливерпуля" - ФОТО

Об этом информирует UkrBall на своей странице в Facebook.

Сообщается, что после вчерашнего события пропал один из фанатов Ливерпуля. По предварительным сведениям, имя мужчины - Хенрик Халтинг. Также известно, что при нем сейчас нет документов и телефона.

"Внимание, розыск", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве поздно вечером, 24 мая, группа из 20 человек в масках напала на болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль", которые приехали в Украину на финал Лиги чемпионов.