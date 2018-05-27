20:11 27.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве разыскивают пропавшего болельщика "Ливерпуля" - ФОТО

Сегодня днем, 27 мая, в украинской столицы исчез иностранный турист, который приехал специально на финальный матч Лиги чемпионов. 

В Киеве разыскивают пропавшего болельщика

Об этом информирует UkrBall на своей странице в Facebook.

Сообщается, что после вчерашнего события пропал один из фанатов Ливерпуля. По предварительным сведениям, имя мужчины -  Хенрик Халтинг. Также известно, что при нем сейчас нет документов и телефона.

"Внимание, розыск", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве поздно вечером, 24 мая, группа из 20 человек в масках напала на болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль", которые приехали в Украину на финал Лиги чемпионов.


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