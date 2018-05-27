10:48 27.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100195131:roman

В Киеве опять подрались футбольные фаны

В Киеве возле входа на стадион "Олимпийский" произошла кулачная потасовка между фанатами "Реала" и "Ливерпуля" после окончания матча. Об этом передает Отдел коммуникации полиции Киева.

В Киеве опять подрались футбольные фаны

Сообщается, что всего за весь матч было два столкновения между болельщиками. Охрана стадиона, полисмены и стюарды моментально отреагировали на попытку фанатов спровоцировать столкновение на трибунах. В результате по окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек. Всех их доставили в районное отделение полиции для проведения разъяснительных бесед. Никаких других инцидентов зафиксировано не было.

Напомним, что "Реал Мадрид" сумел обыграть английский "Ливерпуль" со счетом 3:1. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полицейские в столице правоохранители задержали группу молодых людей, которые устроили потасовку возле фан-зоны на Крещатике. Полицейские и нацгвардейцы провели с компаниями профилактические беседы. В результате потасовки никто серьезно не пострадал.


Поделиться
 
Во Львове задержали "оборотня в погонах" В Греции молния поразила пассажирский автобус - ФОТО Прогноз погоды в Украине - в столице будет сохранятся тепло На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив