В Киеве опять подрались футбольные фаны

Сообщается, что всего за весь матч было два столкновения между болельщиками. Охрана стадиона, полисмены и стюарды моментально отреагировали на попытку фанатов спровоцировать столкновение на трибунах. В результате по окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек. Всех их доставили в районное отделение полиции для проведения разъяснительных бесед. Никаких других инцидентов зафиксировано не было.

Напомним, что "Реал Мадрид" сумел обыграть английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полицейские в столице правоохранители задержали группу молодых людей, которые устроили потасовку возле фан-зоны на Крещатике. Полицейские и нацгвардейцы провели с компаниями профилактические беседы. В результате потасовки никто серьезно не пострадал.