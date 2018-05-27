10:19 27.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Греции молния поразила пассажирский автобус - ФОТО

На одной из автомагистралей Греции от удара шаровой молнии загорелся пассажирский автобус. Об этом передает E-evros.gr.

В Греции молния поразила пассажирский автобус - ФОТО

Инцидент произошел на северо-восточного города Александропулис в город Орестиас. В один момент крыша автобуса начала трещать и сильно гореть, водитель экстренно вывел всех пассажиров из салона.

На место происшествия прибыло 18 спасателей и 6 единиц противопожарной техники. Огонь удалось ликвидировать в течении 8 минут.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из автодорог в Уганде перевернулся школьный автобус. В результате ДТП погибло 19 человек, среди погибших 16 несовершеннолетних детей. 


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