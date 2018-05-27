05:00 27.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре загорелся металлоперерабатывающий завод - ВИДЕО

В Днепре на территории предприятия по переработке аккумуляторных батарей "Инста-Центр" произошло возгорание складского помещения. Об этом передает пресс-центр ГСЧС Украины.

В Днепре загорелся металлоперерабатывающий завод - ВИДЕО

Возгорание произошло в технологическом колодце на общей площади 100 кв. метров. На место происшествия прибыло 40 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Огонь был ликвидирован в течении 15-ти минут. 

По предварительной экспертизе пожарных, пожар возник в отдельно стоящем колодце металлического сооружения по переработке отработанных аккумуляторных батарей. Вероятно, причиной возникновения огня стали слишком высокие температуры внутри складского помещения, что привело к возгоранию вторсырья.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Днепр случилось возгорание в здании местного интернет-центре на улице Бердянской, загорелось интернет-кафе. Как заявляют свидетели, группа неизвестных лиц ворвалась в помещение и кинула горючее вещество. После преступления злоумышленники быстро сбежали в неизвестном направлении.


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