15:26 27.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинец пытался вывезти из страны редкий нумизматический артефакт

Пограничники Лисичанского отряда задержали украинца, который пытался вывезти на оккупированную территорию ОРДЛО монету времен императрицы Российской империи Елизаветы. 

Украинец пытался вывезти из страны редкий нумизматический артефакт

Об этом передает пресс-служба ГПСУ.

Сообщается, что на контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" патрульные остановили украинца, которые проживает на территории неподконтрольной администрации ООС. В ходе первичного досмотра документов представителями фискальной службы, которые работают в составе Объединенных сил, обнаружили монету первой половины XVIII века.

Специалисты уверены, что монета составляет культурную и историческую ценность для истории Украины, а потому последняя была изъята и отправлена на проведение профильной экспертизы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье таможенники изъяли в гражданки Украины две редкие инструментальные скрипки. Позже выяснилось, что два инструмента могут принадлежать марке  Jacobus Stainer. Это фирма, которая производит дорогостоящие музыкальные инструменты.


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