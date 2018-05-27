Украинец пытался вывезти из страны редкий нумизматический артефакт

Об этом передает пресс-служба ГПСУ.

Сообщается, что на контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" патрульные остановили украинца, которые проживает на территории неподконтрольной администрации ООС. В ходе первичного досмотра документов представителями фискальной службы, которые работают в составе Объединенных сил, обнаружили монету первой половины XVIII века.

Специалисты уверены, что монета составляет культурную и историческую ценность для истории Украины, а потому последняя была изъята и отправлена на проведение профильной экспертизы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье таможенники изъяли в гражданки Украины две редкие инструментальные скрипки. Позже выяснилось, что два инструмента могут принадлежать марке Jacobus Stainer. Это фирма, которая производит дорогостоящие музыкальные инструменты.