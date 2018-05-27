19:35 27.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом горит склад с вторсырьем - ФОТО

В Вишневом Киевской области произошел сильнейший пожар на складе с вторсырьем. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Киевской области на своей странице в Facebook. Сейчас туда прибывают пожарные подразделения

Под Киевом горит склад с вторсырьем - ФОТО

В ведомстве уточнили, что склад занимает площадь 8х10 метров, а информация о площади возгорания до сих пор уточняется.

При этом активные пользователи соцсетей пишут, что пожар произошел на улицах Черновола - Железнодорожной, вблизи железнодорожных путей. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов заявили, что в настоящее время подъезд авто к месту ЧП затруднен.

Черный дым от пожара также хорошо видно в Киеве на Академгородке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории парка развлечений Europa Park в городе Руст на юго-западе проищошел масштабный пожар. Огонь возник в одном из павильонов в "голландской" части парка, а затем перекинулся га декорации у горки "Пираты Батавии".


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