Под Киевом горит склад с вторсырьем - ФОТО

В Вишневом Киевской области произошел сильнейший пожар на складе с вторсырьем. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Киевской области на своей странице в Facebook. Сейчас туда прибывают пожарные подразделения
В ведомстве уточнили, что склад занимает площадь 8х10 метров, а информация о площади возгорания до сих пор уточняется.
При этом активные пользователи соцсетей пишут, что пожар произошел на улицах Черновола - Железнодорожной, вблизи железнодорожных путей. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов заявили, что в настоящее время подъезд авто к месту ЧП затруднен.
Черный дым от пожара также хорошо видно в Киеве на Академгородке.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории парка развлечений Europa Park в городе Руст на юго-западе проищошел масштабный пожар. Огонь возник в одном из павильонов в "голландской" части парка, а затем перекинулся га декорации у горки "Пираты Батавии".