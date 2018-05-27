14:53 27.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине произошел масштабный пожар в частном секторе - ФОТО

В Житомирской области произошел пожар в частном кооперативе. Об этом передает пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.

На Житомирщине произошел масштабный пожар в частном секторе - ФОТО

Инцидент произошел в поселке Новоивницкое Андрушевского района Житомирской области. На момент прибытие пожарных служб пламенем уже были охвачены деревянные хозяйственные постройки на общей площади около 450 кв. метров. Во время ликвидации пожара на месте работали 19 человек личного состава спасателей и военных и 4 единицы спецтехники.

Огонь удалось ликвидировать лишь спустя 3 часов работы противопожарной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре на территории предприятия по переработке аккумуляторных батарей "Инста-Центр" произошло возгорание складского помещения. Вероятно, причиной возникновения огня стали слишком высокие температуры внутри складского помещения, что привело к возгоранию вторсырья.


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